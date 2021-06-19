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ООН призывала прекратить поставки оружия в Мьянму и освободить политзаключенных. Беларусь проголосовала против

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И стала единственной страной, выступившей против резолюции, сообщает «Голос Америки».

ООН призывала прекратить поставки оружия в Мьянму и освободить политзаключенных. Беларусь проголосовала против

Фото: Twitter Украинской миссии ООН

18 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую прекратить поставки оружия в Мьянму. В резолюции также содержится призыв к военным уважать результаты ноябрьских выборов и освободить политических заключенных, в том числе экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Специальный посланник ООН в Мьянме Кристин Шранер Бургенер в пятницу заявила о «риске крупномасштабной гражданской войны» в стране.

Текст резолюции поддержали 119 государств-членов ООН, при этом единственной страной, выступившей против, оказалась Беларусь. 36 стран, включая Россию и Китай, воздержались.

Напомним, что военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные объявили о якобы имевшей место фальсификации парламентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Международные наблюдатели заявили, что голосование было честным.

Представители ряда стран, воздержавшихся в голосовании по резолюции ООН, назвали переворот внутренней проблемой Мьянмы, а также указали на репрессии властей страны в отношении мусульман-рохинджа.

Постпред Европейского союза в ООН Улоф Скуг заявил, что резолюция ООН «делегитимизирует военную хунту, осуждает ее злоупотребления и насилие в отношении собственного народа и демонстрирует ее изоляцию в глазах всего мира».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед голосованием обратился к журналистам: «Мы не можем жить в мире, где военные перевороты становятся нормой. Это абсолютно неприемлемо».

 
 
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