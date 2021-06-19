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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы три лучших напитка, которые продлевают жизнь человека Они благотворно сказываются на иммунной и сердечно-сосудистой системах.

Они благотворно сказываются на иммунной и сердечно-сосудистой системах, а также снижают воспаления, поскольку богаты антиоксидантами, передаетРечь идет именно о чае. Один из них – это зеленый. Помимо прочего, данный напиток снижает общий и «плохой» холестерин и кровяное давление, а также укрепляет сердце и поддерживает иммунитет.Второй вид чая – ромашковый, успокаивающий и расслабляющий человека. Как выяснили научные сотрудники Техасского университета, которые провели исследование с задействованием около 1,7 тыс. добровольцев старше 60 лет, употребление данного напитка почти на треть снижает риск преждевременной смерти.Третий напиток, который продлевает жизнь человека, – это ройбос, или ройбуш. Он борется не только с сердечными заболеваниями, но и с онкологией, диабетом, воспалениями, а также укрепляет кости и замедляет процессы старения организма.