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Названы три лучших напитка, которые продлевают жизнь человека

19.06.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы три лучших напитка, которые продлевают жизнь человека
Иллюстративное фото
Врачи определили три напитка, являющихся, по их словам, самыми полезными для здоровья человека и продлевающими его жизнь.

Они благотворно сказываются на иммунной и сердечно-сосудистой системах, а также снижают воспаления, поскольку богаты антиоксидантами, передает FaceNews.ua.

Речь идет именно о чае. Один из них – это зеленый. Помимо прочего, данный напиток снижает общий и «плохой» холестерин и кровяное давление, а также укрепляет сердце и поддерживает иммунитет.

Второй вид чая – ромашковый, успокаивающий и расслабляющий человека. Как выяснили научные сотрудники Техасского университета, которые провели исследование с задействованием около 1,7 тыс. добровольцев старше 60 лет, употребление данного напитка почти на треть снижает риск преждевременной смерти.

Третий напиток, который продлевает жизнь человека, – это ройбос, или ройбуш. Он борется не только с сердечными заболеваниями, но и с онкологией, диабетом, воспалениями, а также укрепляет кости и замедляет процессы старения организма.
 
 
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Они благотворно сказываются на иммунной и сердечно-сосудистой системах.
 
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