Сроки изготовления — до 15 дней, две фотографии. В МВД рассказали о плюсах новых биометрических документов





рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». О плюсах нововведения и особенностях пользования документами в интервью БелТАначальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун,корреспондент агентства «Минск-Новости».





ID-карты биометрические паспортаКакие документы появятся, и сколько их будет





По словам А. Бегуна, в Беларуси введут восемь новых видов документов: идентификационную карту гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства, а также пять биометрических паспортов, предназначенных исключительно для выезда за границу или въезда в Беларусь: биометрический паспорт гражданина Беларуси, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, а также проездные документы беженца и лица без гражданства.





Что представляют собой биометрические документы





— Это биометрические документы, удостоверяющие личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах, его биометрические данные (фотография и отпечатки пальцев) и прикладная программа, реализующая функцию выработки электронной цифровой подписи (ID-карта), — пояснил представитель МВД.





Чем хороши новые документы





По мнению специалиста, биометрические документы имеют более высокую степень защиты от подделки, также будут защищены и сведения, хранящиеся на так называемых электронных носителях информации.





Кроме того, ID-карта позволит жителям Беларуси реализовать электронную цифровую подпись и получать целый набор электронных услуг не выходя из дома. К примеру, для получения справки из налоговой или о составе семьи нужно будет зарегистрироваться на Национальном правовом портале электронных услуг, с помощью своей электронно-цифровой подписи подписать соответствующее обращение в электронном виде и в таком же виде получить нужный документ.





Граждане смогут иметь два биометрических паспорта одновременно. Например, один паспорт зможно подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за границу.





Также будут сокращены сроки выполнения административных процедур, связанных с выдачей и обменом биометрических документов. В настоящее время в общем порядке паспорт оформляется до 30 дней, в ускоренном и срочном — 15 и 7 дней соответственно. Биометрические документы будут оформляться до 15 рабочих дней в общем порядке, 10 и 5 рабочих дней — в ускоренном и срочном соответственно. Сроки оформления паспорта старого образца фактически не меняли, потому что технология выдачи остается неизменной, уточнил представитель МВД.





Что будет содержать ID-карта





По словам А. Бегуна, на лицевой стороне ID-карты размещаются цифровой фотопортрет владельца, его фамилия, имя собственное и отчество (если таковое имеется), дата рождения, пол, гражданство (подданство), идентификационный номер, а также вид документа, его номер, срок окончания действия, изображение подписи владельца, достигшего четырнадцатилетнего возраста.





На оборотной стороне можно увидеть код государства рождения владельца, дату выдачи документа, код выдавшего его органа, черно-белую фотографию владельца, двухмерный штрих-код, содержащий закодированную информацию о владельце документа (фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения), информацию о документе (номер, дату выдачи и срок действия) и идентификационный номер.





Представитель МВД отметил, что двойное использование фотографии (цветной на лицевой стороне и черно-белой — на оборотной), а также наличие штрих-кода защищают документ от подделки.





ID-карта также содержит два приложения: ИКАО (необходимое для выезда за границу цифровое фото, биометрические и персональные данные) и криптографическое (выработка и проверка электронной цифровой подписи владельца карты, идентификация владельца карты в государственных информационных системах и ресурсах).





— В перспективе при условии заключения соответствующих международных договоров возможно использование идентификационной карты гражданина Беларуси и для выезда за границу. В таком случае получение биометрического паспорта не потребуется, — уточнил А. Бегун.





При этом данных о браке и детях, а также о месте жительства в ID-карте не будет, но они останутся в информационных ресурсах МВД и будут предоставляться всем заинтересованным, обладающим соответствующими полномочиями (без согласия физического лица или при наличии такого согласия, выраженного в электронной форме).





Когда и кому выдадут ID-карту





ID-карту будут выдавать гражданам с 14 лет, срок ее действия составит 10 лет. Также ее могут выдать с момента рождения по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка на 5 лет.





Что будет с бумажными паспортами





По словам А. Бегуна, указ Александра Лукашенко об использовании биометрических документов вступит в силу с 1 сентября, и именно с этого дня начнется прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение обычного бумажного паспорта на выбор гражданина.





При этом лицо, получившее биометрический документ, в последующем паспорт старого образца уже не получит, а вот для иностранцев установлено однозначное требование получения биометрических документов вида на жительство и биометрических проездных документов.





Конкретных сроков для перехода с бумажных на биометрические документы нет, поэтому срок действия паспорта старого образца ограничивается сроком действия, указанным в документе.





Сколько стоит документ, и есть ли льготы





— При определении ставки государственной пошлины использовался дифференцированный подход. Так, для социально уязвимых категорий граждан (пенсионеры, инвалиды I и II группы) размер государственной пошлины за выдачу идентификационной карты составит одну базовую величину (в настоящее время 29 рублей), а биометрического паспорта — 1,5 базовые величины, что является себестоимостью изготовления данных документов, — уточнил А Бегун.





От уплаты пошлины за выдачу ID-карты освобождаются дети до 14 лет. Для остальных граждан идентификационная карта будет стоить 1,5 базовые величины, за биометрический паспорт — 2 базовые величины. За биометрические виды на жительство и проездные документы — 2 базовые величины.





Что нужно для оформления





За получением биометрического документа нужно обращаться в отдел по гражданству и миграции по месту регистрации, а после обменять карту можно будет в любом таком отделе страны. При этом процесс заполнения заявления — автоматический, и гражданину требуется только сверить данные и поставить подпись. Чтобы заказать документ, нужно прийти в подразделение по гражданству и миграции, предъявить квитанцию об оплате госпошлины и паспорт гражданина Беларуси, а остальное выполнит сотрудник ведомства.