Опубликовано расписание отключения горячей воды в Минске на июль

Источник материала: ОНТ

Минске на июль" class="one-news__figure-img">

В Сети появился график отключения горячей воды в Минске на июль. Расписание выложили на сайте УП «Минсккоммунтеплосети».

Проверить свой адрес можно с помощью комбинаций клавиш Ctrl+F. Затем нужно ввести название своей улицы в поисковой строке. Отключение произойдет приблизительно на две недели.

С 5 июля горячей воды не будет по адресам:

С 6 июля воду отключат у проживающих на:

С 7 июля горячего водоснабжения не будет по адресам:

С 12 июля горячее водоснабжение отключат по улицам:

19 июля отключат горячую воду только в доме по адресу Гвардейская, 10.

С 22 июля горячего водоснабжения не будет по адресам:

26 июля отключат горячую воду у потребителей по адресу Васнецова, 16.

С 27 июля воду отключат у проживающих на:

И последними в месяце станут люди, проживающие по данным адресам, у них горячую воду отключат 28 июля:

Фото: Pexels

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