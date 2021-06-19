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Опубликовано расписание отключения горячей воды в Минске на июль
Источник материала: ОНТМинске на июль" class="one-news__figure-img">
В Сети появился график отключения горячей воды в Минске на июль. Расписание выложили на сайте УП «Минсккоммунтеплосети».
Проверить свой адрес можно с помощью комбинаций клавиш Ctrl+F. Затем нужно ввести название своей улицы в поисковой строке. Отключение произойдет приблизительно на две недели.
С 5 июля горячей воды не будет по адресам:
С 6 июля воду отключат у проживающих на:
С 7 июля горячего водоснабжения не будет по адресам:
С 12 июля горячее водоснабжение отключат по улицам:
19 июля отключат горячую воду только в доме по адресу Гвардейская, 10.
С 22 июля горячего водоснабжения не будет по адресам:
26 июля отключат горячую воду у потребителей по адресу Васнецова, 16.
С 27 июля воду отключат у проживающих на:
И последними в месяце станут люди, проживающие по данным адресам, у них горячую воду отключат 28 июля:
Фото: Pexels
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В Сети появился график отключения горячей воды в Минске на июль. Расписание выложили на сайте УП «Минсккоммунтеплосети». Проверить свой адрес можно с помощью...
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