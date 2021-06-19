«Поезд Победы» из Полоцка направился в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Уникальный музей на колёсах продолжает тур по Беларуси! «Поезд Победы» сегодня примет посетителей в Гродно. А накануне его встречал древний Полоцк.

Город – сам живая экспозиция. Здесь – и памятники архитектуры, и 13 музеев на 85 тысяч жителей. Но передвижная выставка об истории Великой Отечественной вызвала большой интерес. С самого утра на перроне выстроилась очередь. В атмосферу тех лет окунулись больше тысячи человек. Особые эмоции – у людей старшего поколения, которые помнят до сих пор дни войны.

Вениамин Безроднин, житель Полоцка: «Невозможно смотреть что наш народ пережил, я дитя войны, я родился через месяц 21 июля 41-го года, я помню мне было 3,5 года, когда немцы отступали, а мы сидели бабушка мать сестра и я в церкви спасались от ударов, бомбили нашу деревню».

Прямо на вокзале полочане организовали дополнительные активности: пограничники представили образцы вооружения, а школьники знакомили с военной историей города. Ночью поезд прибыл в Гродно, и сегодня в 10 утра откроет двери для всех желающих.

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