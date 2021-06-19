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«Поезд Победы» из Полоцка направился в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Уникальный музей на колёсах продолжает тур по Беларуси! «Поезд Победы» сегодня примет посетителей в Гродно. А накануне его встречал древний Полоцк.
Город – сам живая экспозиция. Здесь – и памятники архитектуры, и 13 музеев на 85 тысяч жителей. Но передвижная выставка об истории Великой Отечественной вызвала большой интерес. С самого утра на перроне выстроилась очередь. В атмосферу тех лет окунулись больше тысячи человек. Особые эмоции – у людей старшего поколения, которые помнят до сих пор дни войны.
Прямо на вокзале полочане организовали дополнительные активности: пограничники представили образцы вооружения, а школьники знакомили с военной историей города. Ночью поезд прибыл в Гродно, и сегодня в 10 утра откроет двери для всех желающих.
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Уникальный музей на колёсах продолжает тур по Беларуси! «Поезд Победы» сегодня примет посетителей в Гродно. А накануне его встречал древний Полоцк. Город – сам...
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