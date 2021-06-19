Жара до +47°С накрыла юго-восточные штаты в США

Источник материала: ОНТ

США накрыла волна аномальной жары. Температура воздуха бьет рекорды в юго-восточной части Штатов.

В Аризоне столбик термометра поднялся до отметки в +47°С. Предыдущий рекорд на градус ниже был зафиксирован почти полвека назад. Люди спасаются на пляжах, в бассейнах и спецпунктах, где желающим раздают воду. В Монтане и Вайоминге жара и сильный ветер осложняют тушение лесных пожаров и грозят переходом пламени на новые территории.

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