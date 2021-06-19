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Жара до +47°С накрыла юго-восточные штаты в США

19.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жара до +47°С накрыла юго-восточные штаты в США

США накрыла волна аномальной жары. Температура воздуха бьет рекорды в юго-восточной части Штатов. 

В Аризоне столбик термометра поднялся до отметки в +47°С. Предыдущий рекорд на градус ниже был зафиксирован почти полвека назад. Люди спасаются на пляжах, в бассейнах и спецпунктах, где желающим раздают воду. В Монтане и Вайоминге жара и сильный ветер осложняют тушение лесных пожаров и грозят переходом пламени на новые территории. 

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США накрыла волна аномальной жары. Температура воздуха бьет рекорды в юго-восточной части Штатов.  В Аризоне столбик термометра поднялся до отметки в +47°С....
 
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