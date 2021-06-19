Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий там сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру

Источник материала: ОНТ

В общежитии по ул. Блохина ночью произошел пожар. Эвакуировали 92 человека, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

По номеру 101 позвонили около двух ночи. Спасатели эвакуировали из здания 92 человека, из них 14 детей.

Проживающий в этом общежитии спасатель первым оказался на месте происшествия и спас пенсионера из горящей комнаты.

Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения, который злоупотреблял алкоголем. Сейчас пенсионер госпитализирован.

Причина возгорания неизвестна. В одной из комнат пострадало уничтожено имущество, закопчены стены и потолок.

Фото: БЕЛТА

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