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Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий там сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру
Источник материала: ОНТ
В общежитии по ул. Блохина ночью произошел пожар. Эвакуировали 92 человека, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
По номеру 101 позвонили около двух ночи. Спасатели эвакуировали из здания 92 человека, из них 14 детей.
Проживающий в этом общежитии спасатель первым оказался на месте происшествия и спас пенсионера из горящей комнаты.
Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения, который злоупотреблял алкоголем. Сейчас пенсионер госпитализирован.
Причина возгорания неизвестна. В одной из комнат пострадало уничтожено имущество, закопчены стены и потолок.
Фото: БЕЛТА
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Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий там сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру
В общежитии по ул. Блохина ночью произошел пожар. Эвакуировали 92 человека, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. По номеру 101 позвонили около двух ночи....
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