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Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий там сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру

19.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар произошел в одном из общежитий Новополоцка. Проживающий там сотрудник МЧС спас жизнь пенсионеру

В общежитии по ул. Блохина ночью произошел пожар. Эвакуировали 92 человека, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

По номеру 101 позвонили около двух ночи. Спасатели эвакуировали из здания 92 человека, из них 14 детей. 

Проживающий в этом общежитии спасатель первым оказался на месте происшествия и спас пенсионера из горящей комнаты.

Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения, который злоупотреблял алкоголем. Сейчас пенсионер госпитализирован.

Причина возгорания неизвестна. В одной из комнат пострадало уничтожено имущество, закопчены стены и потолок.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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В общежитии по ул. Блохина ночью произошел пожар. Эвакуировали 92 человека, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. По номеру 101 позвонили около двух ночи....
 
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