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Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Накануне Дня медика Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска,
Во время поездки Александр Лукашенко ознакомится с работой учреждения и посетит несколько отделений. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, Президенту расскажут, что сделано в последние годы для улучшения оказания медпомощи детям в этой больнице и в целом по стране.
Во время поездки Глава государства отметил, что здравоохранение в Минске нужно приводить в порядок.
Больница сегодня отмечает свое 70-летие со дня основания. Накануне Глава государства направил свое поздравление коллективу.
Фото: БЕЛТА
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Накануне Дня медика Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, сообщает БЕЛТА. Во время поездки...
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