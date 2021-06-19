Источник материала: ОНТ

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Накануне Дня медика Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, сообщает БЕЛТА.

Во время поездки Александр Лукашенко ознакомится с работой учреждения и посетит несколько отделений. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, Президенту расскажут, что сделано в последние годы для улучшения оказания медпомощи детям в этой больнице и в целом по стране.

Во время поездки Глава государства отметил, что здравоохранение в Минске нужно приводить в порядок.

Больница сегодня отмечает свое 70-летие со дня основания. Накануне Глава государства направил свое поздравление коллективу.

Фото: БЕЛТА

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