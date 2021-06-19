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В Кемеровской области потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами. По меньшей мере погибли 9 человек

19.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кемеровской области потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами. По меньшей мере погибли 9 человек

Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области, передает ТАСС.

По последним данным, в результате падения погибли 9 человек, еще 15 пострадали.

Самолет взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и задел кроны деревьев. В прокуратуре рассказали, что экипаж сообщил об отказе одного из двигателей.

По данным пресс-службы МЧС России, жесткая посадка произошла около населенного пункта Журавлево.

Аэродром Танай находится в Промышленновском районе Кузбасса около границы с Новосибирской областью. Там действует Кузбасский парашютный центр, на котором проводят парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

Фото: скриншот из видео РИА Новости

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Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области, передает ТАСС. По последним данным, в результате падения погибли 9 человек, еще...
 
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