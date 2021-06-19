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В Кемеровской области потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами. По меньшей мере погибли 9 человек
Источник материала: ОНТ
Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области,
По последним данным, в результате падения погибли 9 человек, еще 15 пострадали.
Самолет взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и задел кроны деревьев. В прокуратуре рассказали, что экипаж сообщил об отказе одного из двигателей.
По данным пресс-службы МЧС России, жесткая посадка произошла около населенного пункта Журавлево.
Аэродром Танай находится в Промышленновском районе Кузбасса около границы с Новосибирской областью. Там действует Кузбасский парашютный центр, на котором проводят парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.
Фото: скриншот из видео РИА Новости
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В Кемеровской области потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами. По меньшей мере погибли 9 человек
Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области, передает ТАСС. По последним данным, в результате падения погибли 9 человек, еще...
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