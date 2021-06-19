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Шумилино готовится к областным «Дожинкам». Что изменится в городском поселке?

19.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шумилино готовится к областным «Дожинкам». Что изменится в городском поселке?

Второе рождение райцентра! Посёлок Шумилино готовится принять осенью областные Дожинки. 

Так много объектов одновременно здесь еще не строили. Одни здания возводят с нуля, в других проводят капитальный ремонт. Дом культуры, больница, музей, библиотека, городской парк, аллея Героев. Школа №1, где обучается почти половина всех детей района, преобразится в учебное заведение нового поколения, так называемую школу будущего.     

Наталья Мясоедова, директор СШ№1 г.п. Шумилино: «Здесь будут обустроены все кабинеты: кабинет химии, физики, два кабинета информатики, два лингафонных кабинета, кабинет биологии. Все они будут оснащены современным оборудованием: это и компьютерная техника, и мультиборды. Их будет порядка 15 в школе».

Руслан Настюшкин, заместитель председателя шумилинского райисполкома: «У нас ремонтируется более 100 объектов всего по Шумилино, большое внимание – социальной сфере. Общая сумма вложенных средств составит около 18 млн рублей». 

Реконструкция коснётся всех школ и детских садов. А для любителей активного отдыха строят большой спортивный городок: здесь стадион, хоккейная коробка, площадка для воркаута. Благодаря Дожинкам в области уже преобразились Сенно, Городок, Верхнедвинск и Браслав.  

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Второе рождение райцентра! Посёлок Шумилино готовится принять осенью областные Дожинки.  Так много объектов одновременно здесь еще не строили. Одни здания...
 
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