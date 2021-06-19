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Шумилино готовится к областным «Дожинкам». Что изменится в городском поселке?
Источник материала: ОНТ
Второе рождение райцентра! Посёлок Шумилино готовится принять осенью областные Дожинки.
Так много объектов одновременно здесь еще не строили. Одни здания возводят с нуля, в других проводят капитальный ремонт. Дом культуры, больница, музей, библиотека, городской парк, аллея Героев. Школа №1, где обучается почти половина всех детей района, преобразится в учебное заведение нового поколения, так называемую школу будущего.
Реконструкция коснётся всех школ и детских садов. А для любителей активного отдыха строят большой спортивный городок: здесь стадион, хоккейная коробка, площадка для воркаута. Благодаря Дожинкам в области уже преобразились Сенно, Городок, Верхнедвинск и Браслав.
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Второе рождение райцентра! Посёлок Шумилино готовится принять осенью областные Дожинки. Так много объектов одновременно здесь еще не строили. Одни здания...
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