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В воскресенье будет очень жарко: прогноз погоды на 20 июня
19.06.2021 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн - Sputnik. Погоду в Беларуси по-прежнему формирует антициклон, находящийся на территории России: в воскресенье будет жарко. Воздух в отдельных районах республики прогреется да плюс 33 градусов, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет в основном безоблачно. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный - ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет 30-33 градусов тепла.
Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.
Для метеочувствительных людей в этот день будет минимальный риск ухудшения состояния здоровья.
По народному календарю 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота (Федота) Анкирского. Святого Федота называли Урожайником. "Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет".
Погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее.
В прежние времена в этот день прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит - будет град.
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Днем максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет 30-33 градусов тепла.
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