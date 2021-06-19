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Новую систему финансирования армии РФ протестируют на учениях "Запад-2021"
Источник материала: Партизан
Систему финансирования войск в военное время отработают во время российско-белорусских учений "Запад-2021" в сентябре, сообщила журналистам замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - сказал Шевцова
"Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", - добавила заместитель министра.
По ее словам,
Как сообщал "Интерфакс", 10-16 сентября Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.
В среду пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в учениях "Запад-2021" примет участие Первая танковая армия.
В апреле командующий Балтийским флотом (БФ) России Александр Носатов сообщил, что силы БФ примут участие в маневрах "Запад-2021".
1 июня пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.
В прошлом году Вооруженные силы РФ провели стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с привлечением в общей сложности около 80 тыс. военнослужащих.
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Систему финансирования войск в военное время отработают во время российско-белорусских учений "Запад-2021" в сентябре, сообщила журналистам замминистра обороны РФ...
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