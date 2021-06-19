







"Была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - сказал Шевцова





"Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", - добавила заместитель министра.





пишет interfax.by, необходимость выработки данной системы вызвана характером современных войн, имеющих "геополитический, информационный и гибридный тип". По ее словам,interfax.by, необходимость выработки данной системы вызвана характером современных войн, имеющих "геополитический, информационный и гибридный тип".





Как сообщал "Интерфакс", 10-16 сентября Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.





В среду пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в учениях "Запад-2021" примет участие Первая танковая армия.





В апреле командующий Балтийским флотом (БФ) России Александр Носатов сообщил, что силы БФ примут участие в маневрах "Запад-2021".





1 июня пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.





В прошлом году Вооруженные силы РФ провели стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с привлечением в общей сложности около 80 тыс. военнослужащих.







