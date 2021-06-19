Светлана Калинкина: Дураки и уроки





По нынешним временам в этом утверждении, конечно, можно найти признаки экстремизма, разжигания социальной вражды, дискредитацию по признаку интеллектуальных способностей и много чего еще. Но это не я сказала, это еще дедушка Крылов.





Так вот про врагов и дураков.





Какое-то время считалось, что украинские события белорусское руководство многому научили. Но теперь надо признать, что урок усвоен очень странно.





Вспомните те горячие дни, когда русские заходили в Крым и разжигали сепаратизм в Донецке и Луганске. Россия не взрывала дома. Она взрывала мозг людям такими фейками, на которые только хватало фантазии.





Было про «детей заставляют рыть окопы». Были рассказы о том, как украинские военные отбирают жилье и автомобили у простых мирных жителей. Были байки о бессрочном военном положении, которое готовится ввести Порошенко. Было про голодный новый год и суточные нормы хлеба... Ну и, конечно, был «распятый мальчик», которого породило бесстыдное и больное воображение "истинных русских патриотов" и запустило во все возможные эфиры





В этом шквале лжи, круглосуточно обрушивающемся на головы, уши, сердца людей не растеряться, не запаниковать, объединиться, отделить ложь от правды украинцам помогло только одно – национальные СМИ, и самые разные инициативы информационного противостояния огромной российской пропагандитской машине. Но что важно понимать — негосударственные! Потому что государству на постсоветском пространстве нет доверия. Потому что государственные СМИ всегда тянут с самыми важными новостями, ожидая дозволов и согласований, что порождает волну самых невероятных слухов. Потому что мы склонны больше доверять таким же, как сами, людям, а не чиновникам.





Но какой вывод из тех событий сделали в Беларуси? Парадоксальный! Национальные СМИ надо уничтожить.





Сейчас речь действительно идет об уничтожении всего национального сегмента интернета, имеющего доверие у людей. Ведь новость о намерении признать экстремистским портал TUT.by это новость не только про TUT.by. Если такое решение будет принято, то автоматически в распространении экстремистских материалов можно обвинить большие и маленькие СМИ, которые перепечатывали материалы TUT.by на своих страницах, на своих сайтах, в своих аккаунтах. Обвинить и закрыть.





Потенциальными “экстремистами” станут миллионы людей, которые репостили материалы самого популярного белорусского сайта в соцсетях, ставили лайки, делились фото.









Мало того, на подходе инициатива, которая сделает "экстремистами" все белорусские газеты, журналы, сайты, многие книги, миллионы обычных мирных людей. Я - про слухи о том, что экстремистскими в Беларуси хотят признать бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!»





Это бомба с часовым механизмом, которую в любой момент можно будет привести в действие. И последствия взрыва окажутся катастрофичны. Потому что в Беларуси просто нет СМИ, которые бы не публиковали фото с бело-красно-белым флагом. И невозможно это все вычистить, вырезать, удалить, как невозможно, прикрывшись каким-то законом, переписать последние 30 лет белорусской истории. А значит, всех — абсолютно всех! - можно будет при желании обвинить в распространении экстремистских материалов. Даже если эти снимки были опубликованы год назад, два года назад, двадцать лет назад. Даже если это фото с первой инаугурации Александра Лукашенко, где он приносит присягу под бело-красно-белым флагом. У нас ведь за «экстремистские публикации» наказывают задним числом, игнорируя принцип «закон обратной силы не имеет». Преследование СМИ и людей за давние публикации с запрещенных телеграм-каналов, которые остались в открытом доступе, тому подтверждение.





Ну а теперь вопрос: с подобными инициативами выступают дураки или враги? Это слишком рьяная защита интересов государства или вредительство, серьезная подрывная работа?





Гадать не стану. Но пока все идет по сценарию: «Травили блох — спалили хату». Под благовидными предлогами сегодня уничтожается то, что для Беларуси было важно и ценно — законность, безопасность, самоидентификация, интегрированность во внешний мир, право людей проявлять инициативу, давать оценки, возмущаться и радоваться не по приказу. Право видеть мир не таким, как его видят во Дворце республики, в КГБ или в Кремле. Мало того: генералы настойчиво, неустанно, каждый день, подносят все новые и новые поленья в этот костер. И это, кстати, еще один невыученный урок украинской войны, где в Крыму, в Киеве, в Луганске, на Донбассе предателями оказались самые разные высокопоставленные силовики. Впрочем, это уже другая история. Хотя нельзя исключить, что та же.