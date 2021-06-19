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Лукашенко заявил, что Минск отстает от регионов по здравоохранению. И пришел в детскую клинику без маски
19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Хуже, чем в Минске, у нас нет нигде».
Тут и далее фото president.gov.by
19 июня Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска.
В больнице он потребовал привести в порядок систему здравоохранения в Минске:
— Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению.
При этом, судя по фото пресс-службы, в палатах у маленьких пациентов Лукашенко находился без медицинской маски. Как и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и некоторые другие высокопоставленные визитеры.
Напомним, что в Минске с 12 ноября прошлого года действует обязательный масочный режим, а с 18 ноября — по всей стране. Его необходимо соблюдать, находясь в торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах, аптеках, учреждениях здравоохранения, образования, в общественном транспорте.
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Лукашенко заявил, что Минск отстает от регионов по здравоохранению. И пришел в детскую клинику без маски
«Хуже, чем в Минске, у нас нет нигде».
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