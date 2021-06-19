«Белавиа» отправила «на покой» свой первый Boeing 737-500 — он выполнил 17.596 рейсов

«Белавиа» вывела из состава воздушного парка свой первый Boeing 737-500, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Фото: Белавиа.

«15 октября 2003 года началась новая эра развития «Белавиа» — флот авиакомпании пополнился первым самолетом западного производства. Им стал Boeing 737-500. Знаменитая «пятисотка» получила порядковый номер EW-250PA и прослужила авиакомпании 17 лет. В июне 2021 года в соответствии с планом модернизации флота авиакомпании самолет был выведен из эксплуатации», — приводит БелаПАН сообщение «Белавиа».

Авиалайнер выполнил 17.596 рейсов и налетал 30.739 часов. Техническое обслуживание Boeing 737-500 планово проводилось 133 раза.

После вывода из эксплуатации самолета EW-250PA средний возраст авиапарка «Белавиа» уменьшился — с 9,35 года до 8,9.

Сейчас во флоте авиакомпании остался один Boeing 737-500 — с номером EW-290PA, который планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года.

Таким образом, воздушный флот «Белавиа» насчитывает: один Boeing 737-8; девять Boeing 737-800; один Boeing 737-500; три Boeing 737-300; три Embraer 195-E2; семь Embraer 195; пять Embraer 175.