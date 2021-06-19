«Мужчина разулся в воздухе». Этой ночью в Гродно сбили пьяного пешехода

Минувшей ночью в Гродно 39-летний мужчина попытался перебежать улицу Горновых вблизи Старого моста. По словам читательницы портала АвтоГродно . пешеход преодолел половину дороги, после чего его сбил Opel.



Фото: ГАИ и АвтоГродно.





«Удар был конкретный, -- поделилась очевидец, -- пешехода подбросило, в воздухе он потерял обувь -- ботинки упали позади автомобиля».

Пешеход упал на асфальт, а парень девушки побежал ему помогать. Мужчина лежал в луже крови, на его руках были рваные раны. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», которая забрала его с ранами и ушибами.

В ГАИ Гродно пояснили, что попутно «Опелю» в сторону моста двигался водитель такси. Он заметил пешехода и успел сбросить скорость, а вот 26-летний водитель «Опеля» сделать это не успел и совершил столкновение с человеком.

Сейчас пострадавший находится на обследовании, его жизни и здоровью угрозы нет. Как утверждают в ГАИ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.