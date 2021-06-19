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"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России

19.06.2021 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России

О путешествиях на колесах рассказали: экстремальный путешественник и исследователь Сергей Сайман, и журналист, блогер и автор проекта "С Гретой вокруг света" Ирина Сидоренко (проехала уже 72 страны со своей собакой), заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", журналист,  путешественник Наталья Лосева.

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Можно ли поехать вокруг света на обычном седане, и как путешествовать с собакой. Куда ехать по России на выходные, а где можно провести отпуск. Почему не стоит пить...
 
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