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"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России
19.06.2021 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О путешествиях на колесах рассказали: экстремальный путешественник и исследователь Сергей Сайман, и журналист, блогер и автор проекта "С Гретой вокруг света" Ирина Сидоренко (проехала уже 72 страны со своей собакой), заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", журналист, путешественник Наталья Лосева.
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Можно ли поехать вокруг света на обычном седане, и как путешествовать с собакой. Куда ехать по России на выходные, а где можно провести отпуск. Почему не стоит пить...
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