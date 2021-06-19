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Автомобиль сбил пьяного пешехода в Гродно

19.06.2021 13:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковой автомобиль сбил пьяного мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария случилась на улице Горновых в полночь. "Управляя автомобилем марки "Опель", 26-летний водитель двигался со стороны улицы Суворова на улицу Мостовую по крайней правой полосе. В это время в районе перекрестка с улицей Гагарина вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения машины дорогу пытался перейти 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Двигавшийся попутно "Опелю", водитель такси заметил пешехода и успел снизить скорость, однако "Опель" не успел и совершил наезд", - рассказали в ведомстве.

Мужчина получил травмы, его госпитализировали. Сейчас пешеход находится на обследовании, его жизни и здоровью угрозы нет.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина получил травмы, его госпитализировали. Сейчас пешеход находится на обследовании, его жизни и здоровью угрозы нет.
 
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