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Батоно Вахтанг тоже не приедет на «Славянский базар в Витебске»?

19.06.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе исчез из программы «Славянского базара в Витебске».


Вахтанг Кикабидзе на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017». Фото Okras / wikimedia.org

Вахтанг Константинович был заявлен в гала-концерте закрытия фестиваля, пишет ННВ, но теперь грузинского исполнителя нет в афише этого концерта.

Выступление Кикабидзе планировалось еще на прошлогоднем «Славянском базаре», но тогда он не смог добраться до Витебска, где должен был входить, в том числе в жюри.

В этом же году ряд артистов и ведущих после массовых обращений поклонников приняли решение бойкотировать «Славянский базар-2021» из-за политической ситуации в Беларуси. Некоторые из них даже выказали поддержку белорусскому народу в соцсетях. Так, например, непонятно, кто будет вести фестиваль от Украины, так как все анонсированные от этой страны ведущие позже дезавуировали свое участие. От выступления отказалась даже Эвелина Иващенко, ставшая лауреаткой первой премии в прошлом году.

В то же время никаких объяснений причины отказа Вахтанга Кикабидзе от выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске» не известно. В социальных сетях певца нет, а грузинская пресса ни о чем таком не сообщает.
 
Теги: Витебск
 
 
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Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе исчез из программы «Славянского базара в Витебске».
 
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