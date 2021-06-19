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Требования ПДД распространят на электросамокаты и гироскутеры

19.06.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Требования для владельцев сигвеев, электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют закрепить в Правилах дорожного движения.



Об этом, пишет Еврорадио, со ссылкой на замначальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гродненского облисполкома Виталия Качука сообщает "Перспектива".

Уже подготовлен соответствующий Указ Лукашенко. 

Ездить на подобных устройствах надо будет по велодорожке или тротуару.

Кроме того, людям на электросамокатах и гирокскутерах разрешат пересекать проезжую часть только со скоростью пешехода, замедляясь перед самим переходом.

А вот если электросамокат или моноколесо могут разгоняться более 25 километров в час и не имеют исправной тормозной системы, фар или фонарей и рулевого управления, то использовать его будет нельзя. Запретят пользоваться таким транспортом и детям до 12 лет.
 
 
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Требования для владельцев сигвеев, электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют закрепить в Правилах дорожного движения.
 
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