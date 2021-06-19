|
Требования ПДД распространят на электросамокаты и гироскутеры
Источник материала: Партизан
Требования для владельцев сигвеев, электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют закрепить в Правилах дорожного движения.
Об этом,
Уже подготовлен соответствующий Указ Лукашенко.
Ездить на подобных устройствах надо будет по велодорожке или тротуару.
Кроме того, людям на электросамокатах и гирокскутерах разрешат пересекать проезжую часть только со скоростью пешехода, замедляясь перед самим переходом.
А вот если электросамокат или моноколесо могут разгоняться более 25 километров в час и не имеют исправной тормозной системы, фар или фонарей и рулевого управления, то использовать его будет нельзя. Запретят пользоваться таким транспортом и детям до 12 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Требования для владельцев сигвеев, электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют закрепить в Правилах дорожного движения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)