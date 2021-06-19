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В программе Олимпиады-2026 может появиться новый вид спорта

19.06.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оргкомитет зимней Олимпиады-2026 предложил включить в программу Игр лыжный альпинизм.




Исполком МОК передал это предложение на утверждение сессии МОК, которая пройдет 20–21 июля в Токио.

Если инициативу утвердят, то будет разыграно пять комплектов медалей: в спринте (мужчины и женщины), индивидуальных забегах (мужчины и женщины) и в смешанной эстафете. Общее число участников — 48 (по 24 у мужчин и женщин).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, пишет Прессбол.
 
 
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Оргкомитет зимней Олимпиады-2026 предложил включить в программу Игр лыжный альпинизм.
 
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