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Новичок "Руха" Умар Алию: я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. Всего нас 38

19.06.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нигерийский защитник брестского "Руха" Умар Алию рассказал о семье и футбольной карьере.

Новичок "Руха" Умар Алию: я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. Всего нас 38
"Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде.

Я начал играть в футбол, когда мне было всего лишь четыре или пять лет. Мой любимый нигерийский футболист – это Ахмед Муса. Нравится, как он играет и как передвигается по полю.

Честно признаюсь, кроме тренировок, я ничего не делаю. Все мое свободное время тоже занимает футбол. Только футбол, это моя жизнь", — рассказал Алию в интервью клубной пресс-службе, пишет Прессбол.


 
 
 
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Нигерийский защитник брестского "Руха" Умар Алию рассказал о семье и футбольной карьере.
 
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