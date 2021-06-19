"Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде.





Я начал играть в футбол, когда мне было всего лишь четыре или пять лет. Мой любимый нигерийский футболист – это Ахмед Муса. Нравится, как он играет и как передвигается по полю.





пишет Прессбол. Честно признаюсь, кроме тренировок, я ничего не делаю. Все мое свободное время тоже занимает футбол. Только футбол, это моя жизнь", — рассказал Алию в интервью клубной пресс-службе,Прессбол.







