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Новичок "Руха" Умар Алию: я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. Всего нас 38
Источник материала: Партизан
Нигерийский защитник брестского "Руха" Умар Алию рассказал о семье и футбольной карьере.
"Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде.
Я начал играть в футбол, когда мне было всего лишь четыре или пять лет. Мой любимый нигерийский футболист – это Ахмед Муса. Нравится, как он играет и как передвигается по полю.
Честно признаюсь, кроме тренировок, я ничего не делаю. Все мое свободное время тоже занимает футбол. Только футбол, это моя жизнь", — рассказал Алию в интервью клубной пресс-службе,
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Нигерийский защитник брестского "Руха" Умар Алию рассказал о семье и футбольной карьере.
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