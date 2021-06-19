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Белорусские турфирмы предлагают отдых в Болгарии. Как туда попасть

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Путь на болгарские курорты станет длиннее.

Белорусские турфирмы предлагают отдых в Болгарии. Как туда попасть

Болгарский Созополь, архивное фото

Белорусские турфирмы предлагают туры в Болгарию с 1 июля, сообщает Toursoyuz.by. Из-за ограничений, введенных в отношении Беларуси, путь на болгарские курорты этим летом лежит через Стамбул. Перелет Минск — Стамбул — Минск осуществляет «Белавиа».

Из Стамбула в Болгарию отдыхающих доставят на автобусе, время в пути — 4-5 часов.

Toursoyuz.by напоминает, что для въезда в Болгарию необходима одна из справок:

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, для всех туристов от 5 лет.

- паспорт о завершенной вакцинации против COVID-19 (въезд не ранее, чем через 14 дней после введения второй дозы), в том числе вакцина Sputnik V.

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Теги: Минск
 
 
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