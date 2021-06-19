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Польские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов – они пришли из Беларуси

19.06.2021 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов, которые пересекли польско-белорусскую границу с нарушением закона. Как сообщает strazgraniczna.pl, задержанные – граждане Афганистана.

 

Польские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов – они пришли из Беларуси

 

Патруль пограничного поста обнаружил на приграничной полосе в районе Озеран следы перехода границы из Беларуси в Польшу. В нескольких километрах от границы была задержана группа из 11 граждан Афганистана (шесть мужчин и пять женщин).

Другая группа нелегалов была задержана в Сокулке — 11 афганцев в возрасте от 18 до 45 лет признались в незаконном пересечении польско-белорусской границы.

Несколько дней назад глава МИД Греции Никос Дендиас упомянул Беларусь, когда говорил о давлении на ЕС при помощи беженцев.

«Мы не можем допустить, чтобы какая-либо страна на периферии ЕС — назовите ее Турция, Беларусь, кто угодно — инструментализировала миграцию, чтобы оказать давление на Европейский Союз. Это означает создание миграционных потоков в страны-члены ЕС ... Мы не позволим, чтобы Европейский Союз или мы сами подвергались шантажу», — сказал Дендиас.

Ранее в Литве заявили, что белорусские пограничники могли помочь нелегальным мигрантам из Ирака пересечь белорусско-литовскую границу, а поток беженцев в последние дни резко вырос.

 

 

 
 
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Польские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов, которые пересекли польско-белорусскую границу с нарушением закона. Как сообщает strazgraniczna.pl,...
 
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