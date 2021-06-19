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Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Барановичах

19.06.2021 14:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барановичах, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 18 июня в 19.23. По предварительной информации, управляя автомобилем "Дэу Матиз", 67-летняя жительница Минской области двигалась по проспекту Советскому. Вблизи дома №7 водитель не предоставила преимущество и совершила наезд на 40-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция просит водителей проявлять внимательность и осторожность при участии в дорожном движении, при проезде пешеходных переходов выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных обгонов и перестроений, а также использовать ремни безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция просит водителей проявлять внимательность и осторожность при участии в дорожном движении, при проезде пешеходных переходов выбирать безопасную...
 
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