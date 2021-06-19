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В Минске пьяная женщина протаранила «Опель» — тот влетел в остановку общественного транспорта

19.06.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Субботним утром 19 июля на проспекте Дзержинского в Минске дама на автомобиле «Сузуки» двигалась по прилегающей к дому №119 территории и врезалась в припаркованный автомобиль «Опель», сообщает ГАИ Мингорисполкома.

 

В Минске пьяная женщина протаранила «Опель» — тот влетел в остановку общественного транспорта

 

В Минске пьяная женщина протаранила «Опель» — тот влетел в остановку общественного транспорта

 

От удара «Опель» отбросило на остановочный пункт общественного транспорта. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Установлено, что 31-летняя виновница ДТП управляла автомобилем в нетрезвом состоянии освидетельствование выявило в ее организме 2,47 промилле алкоголя.

 

Фото: ГАИ Мингорисполкома.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Субботним утром 19 июля на проспекте Дзержинского в Минске дама на автомобиле «Сузуки» двигалась по прилегающей к дому №119 территории и врезалась в припаркованный...
 
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