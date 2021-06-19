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Лукашенко: Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты
Источник материала: Навiны
Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты, заявил Александр Лукашенко 19 июня во время общения с работниками 2-й городской детской клинической больницы Минска.
В видеофрагменте, который
«Мы здесь (в больницах —
«Другие авиакомпании, турецкие, они напрямую пока летают. Хотя мы сейчас ведем диалог — раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты», — сказал Лукашенко.
«То есть надо создать равные условия для наших самолетов «Белавиа». Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь», — дополнил он.
Как сообщалось, Украина присоединилась к решению Евросоюза прекратить авиасообщение с Беларусью после вынужденной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, и задержания находившихся на борту журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Белорусским самолетам не разрешается использовать воздушное пространство Украины. Решением правительства этой страны, украинским авиакомпаниям и самолетам также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
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Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты, заявил Александр Лукашенко 19 июня во время общения с работниками 2-й городской детской клинической...
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