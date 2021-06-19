Лукашенко: Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты

Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты, заявил Александр Лукашенко 19 июня во время общения с работниками 2-й городской детской клинической больницы Минска.



Лукашенко на встрече с медиками. Фото: скриншот видео «Пул первого».

В видеофрагменте, который разместил телеграм-канал «Пул первого», Лукашенко сказал, что Украина «поступила гадко».

«Мы здесь (в больницах — БелаПАН ) спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет, и нам приходится минут 40-45 делать круг, облетая их, чтобы попасть в Турцию и дальше», — отметил он.

«Другие авиакомпании, турецкие, они напрямую пока летают. Хотя мы сейчас ведем диалог — раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты», — сказал Лукашенко.

«То есть надо создать равные условия для наших самолетов «Белавиа». Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь», — дополнил он.

Как сообщалось, Украина присоединилась к решению Евросоюза прекратить авиасообщение с Беларусью после вынужденной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, и задержания находившихся на борту журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Белорусским самолетам не разрешается использовать воздушное пространство Украины. Решением правительства этой страны, украинским авиакомпаниям и самолетам также запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.