ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат

19.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат

Почему курсы по тому, как быстро сесть на шпагат - дорога к тому, чтобы к 50-ти годам стать инвалидом? К какому врачу нужно обращаться, и как боль в спине связана с тем, как мы ходим? Объясняет кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.

01:00 Что делать, если от лишнего веса болит спина (и от чего она на самом деле болит)

08:10 Надо хоть 10 тысяч шагов в день, а я не могу: почему так происходит

11:28 Синдром смартфона (почему мы превращаемся в пингвинов)

13:03 Вдовий горбик - что это такое и почему он образуется

14:20 Многие начальник заказывают себе конторки и работают стоя

18:53 К какому врачу идти, если болит спина (и идти ли к остеопату)

19:50 Помогает ли лежать на валике или иголочках

25:15 Стоит ли висеть на турнике

25:50 Это разрушает поясницу: почему нельзя качать пресс так, как мы это делаем

31:40 Помимо картинки в инстаграме шпагат не дает ничего, кроме проблем для большинства людей

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это "лучше для спины") и лежать на валике? И почему качать...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяная женщина протаранила «Опель» — тот влетел в остановку общественного транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by