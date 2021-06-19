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"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат
19.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему курсы по тому, как быстро сесть на шпагат - дорога к тому, чтобы к 50-ти годам стать инвалидом? К какому врачу нужно обращаться, и как боль в спине связана с тем, как мы ходим? Объясняет кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.
01:00 Что делать, если от лишнего веса болит спина (и от чего она на самом деле болит)
08:10 Надо хоть 10 тысяч шагов в день, а я не могу: почему так происходит
11:28 Синдром смартфона (почему мы превращаемся в пингвинов)
13:03 Вдовий горбик - что это такое и почему он образуется
14:20 Многие начальник заказывают себе конторки и работают стоя
18:53 К какому врачу идти, если болит спина (и идти ли к остеопату)
19:50 Помогает ли лежать на валике или иголочках
25:15 Стоит ли висеть на турнике
25:50 Это разрушает поясницу: почему нельзя качать пресс так, как мы это делаем
31:40 Помимо картинки в инстаграме шпагат не дает ничего, кроме проблем для большинства людей
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Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это "лучше для спины") и лежать на валике? И почему качать...
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