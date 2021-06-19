Коллапс в Новополоцке: как ремонт одного моста остановил жизнь города

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 19 июн – Sputnik. Единственный в Новополоцке мост через Западную Двину закрыли на реконструкцию, горожане недовольны и заявляют, что город ждет транспортный коллапс.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik В Новополоцке закрыли единственный мост через Западную Двину

Корреспондент Sputnik съездил в Новополоцк и постарался разобраться в ситуации.

Важный мост

Новополоцк - крупный промышленный город с населением около 100 тысяч человек - разделен на две части рекой Западная Двина. Несмотря на то, что городу 66 лет и в нем многие производства зависимы от отправки и доставки грузов, мост через реку проложен только один, причем построен он в 1962 году.

© Sputnik / Павел Вур Мост через Западную Двину по улице Калинина в Новополоцке

Со времени постройки Калининский мост дважды ремонтировали. Первый раз в 2000 его закрыли на год, а для удобства переправы на другой берег жителям навели понтонную переправу. Тогда же узкий двухполосный мост слегка расширили, за счет того, что вынесли тротуары на специальные металлические консоли.

© Sputnik / Павел Вур В 2000 году тротуары на мосту вынесли на специальные металлические консоли

В 2018 году мост пришлось вновь ремонтировать, но тогда, чтобы надолго не задерживать движение, под ним установили металлическую опору. Как сообщили сотрудники Новополоцкого горисполкома, уже при установке опоры специалисты "БелдорНИИ" отмечали, что прочности моста, как и его новой опоры хватит года на три.

© Sputnik / Павел Вур Опора была установлена под мостом в 2018 году

С тех пор состояние моста ежемесячно проверялось и было удовлетворительным. Недавно специалисты "выявили ряд дефектов, снижающих грузоподъёмность и долговечность моста", его признали аварийным.

© Sputnik / Павел Вур Калининский мост находится в аварийном состоянии

18 июня в 0 часов Калининский мост закрыли для автотранспорта, оставив возможность пересекать его лишь пешеходам. Когда начнутся работы по реконструкции моста пешеходам также перекроют на него проход.

Один мост – разные мнения

"Это очень важный мост для нас, поскольку по нему можно попасть из микрорайона Боровуха, где проживает около 6000 человек в основную часть города. Также через мост в город попадают и жители ближайших поселков", - сообщила жительница Новополоцка Наталья.

© Sputnik / Павел Вур Пока новополоцкий мост предоставлен пешеходам, но это временно

По ее словам, многие водят своих детей в школы, гимназии и лицеи на другой берег реки и сейчас эта дорога может увеличиться в разы.

"Самое плохое, что и с обратной стороны моста убрали общественный транспорт, поэтому даже, если к мосту подвозить ребенка на машине, а потом переходить его, то и с другой стороны уехать невозможно, придется идти несколько остановок пешком", - подчеркнула Наталья.

© Sputnik / Павел Вур Прогулка по мосту превращается для граждан в полосу препятствий

Ближайший мост через Западную Двину находится в Полоцке, и ехать до него нужно около 12 километров в одну и сторону и столько же возвращаться по другому берегу обратно в Новополоцк. Как отметили жители Боровухи, сейчас расстояние от их района до центра города выросло почти в 10 раз, дорога начала занимать около часа. И это, не считая времени, которое занимает у жителей микрорайона доехать до самого моста.

Как отметили жители Полоцка, в первый же день, как закрыли Калиниснкий мост, Полоцк "стал в пробках", поскольку все поехали в объезд, причем пробки стояли практически весь день, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах.

© Sputnik / Павел Вур Та самая кольцевая разметка, из-за которой поначалу перед мостом стояли пробки

"Честно говоря, пока нам нравится, что мост сделали пешеходным. Сколько себя помню здесь постоянно были аварии, особенно после того, как несколько лет назад на одном из въездов моста сделали кольцевую разметку", - сообщили студенты Влад и Владимир.

Поскольку по Калининскому мосту жители Новополоцка выезжали на трассу, тот был постоянно загружен и перейти дорогу перед мостом по нерегулируемому пешеходному переходу было крайне тяжело. Кроме того, по словам ребят, для пешеходов оставили крайне маленькие тротуары на которых разминуться двум людям с сумками было практически невозможно.

© Sputnik / Павел Вур Так выглядит въезд на мост со стороны центра города

"Чтобы не ехать через Полоцк, студенты обычно выходят раньше и идут в город через Калининский мост, поэтому нам сейчас даже удобнее, ведь можно спокойно пройти. Надеемся, что при строительстве все это учтут", - подчеркнули студенты.

Мост за два года

Как отметили в Новополоцком горисполкоме, Калинский мост нуждается в реконструкции, причем планируется это сделать в срок до двух лет. Мост разберут и возведут вновь, на это время проход по нему для пешеходов будет закрыт. Сейчас решается вопрос в каком виде и где проложить понтонную переправу.

© Sputnik / Павел Вур Пока мост закрыт для автомобилей, некоторые горожане используют его как фотозону

Для удобства новополочан власти изменили маршруты городского транспорта. Также планируется на время пустить рейсы к Калининскому мосту с двух сторон, чтобы забирать горожан, которые его пересекли, но это будут временные маршруты, пока проход по мосту открыт.

© Sputnik / Павел Вур Калининский мост в Новополоцке на период ремонта доступен только для пешеходов

Как отметили все жители Новополоцка с кем общался корреспондент Sputnik, несмотря на неудобства они понимают, что закрытие моста необходимо, но было бы намного удобнее, если бы в городе стоял ещё один мост. Причем, как сообщили некоторые жители, береговую линию для строительства второго моста уже успели подготовить, более того еще в 2019 году в городе проходили общественные обсуждения по проекту строительства. Но пока дальше документов дело так и не пошло.

"Еще один вопрос, который возникает, почему за 20 лет не решили вопрос с реконструкцией моста, ведь после того, как его впервые закрыли в 2000 было понятно, что будет становится только хуже. Кроме того, для современного Новополоцка этот мост был уже слишком мал", - заявил Сергей.

© Sputnik / Павел Вур Вид на Западную Двину с Калининского моста в Новополоцке