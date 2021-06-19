﻿ В США 10- месячный ребенок закупился обновлениями для Tesla родителей на $10 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США 10- месячный ребенок закупился обновлениями для Tesla родителей на $10 тыс.

19.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США 10- месячный ребенок закупился обновлениями для Tesla родителей на тыс.

Довольно дорого обошлись жительнице США те несколько минут, на которые она оставила своего 10-месячного ребенка без внимания. Пока мать готовила ужин малыш умудрился закупить обновлений для Tesla своей матери на целых $10 тыс. В итоге видео матери о «финансовых тратах» своего ребенка стало вирусным в TikTok.

По словам женщины, она оставила своего маленького сына играть с iPad, пока она сама занималась готовкой на кухне. Именно тогда ребенок и «оформил» дорогостоящую покупку. При этом о приобретениях малыша женщина узнала только после того, как проверила банковские выписки. При этом вернуть купленное уже было невозможно, так как срок для возврата средств, установленный в размере 48 часов, к тому моменту уже истек.

Впрочем, в соцсетях далеко не все поверили истории женщины. Так, некоторые комментаторы указывали на то, что при списании столь крупных сумм банк наверняка потребовал бы проведения дополнительных процедур для подтверждения операций, пройти которые ребенок едва ли смог бы. Поэтому они решили, что женщина специально оговорила ребенка, чтобы избежать обременительных выплат.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Довольно дорого обошлись жительнице США те несколько минут, на которые она оставила своего 10-месячного ребенка без внимания. Пока мать готовила ужин малыш...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нырнуў і знік пад вадой: 16-гадовы падлетак патануў у рацэ Пціч пад Мінскам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by