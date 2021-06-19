В США 10- месячный ребенок закупился обновлениями для Tesla родителей на $10 тыс.

Источник материала: ОНТ

Довольно дорого обошлись жительнице США те несколько минут, на которые она оставила своего 10-месячного ребенка без внимания. Пока мать готовила ужин малыш умудрился закупить обновлений для Tesla своей матери на целых $10 тыс. В итоге видео матери о «финансовых тратах» своего ребенка стало вирусным в TikTok.

По словам женщины, она оставила своего маленького сына играть с iPad, пока она сама занималась готовкой на кухне. Именно тогда ребенок и «оформил» дорогостоящую покупку. При этом о приобретениях малыша женщина узнала только после того, как проверила банковские выписки. При этом вернуть купленное уже было невозможно, так как срок для возврата средств, установленный в размере 48 часов, к тому моменту уже истек.

Впрочем, в соцсетях далеко не все поверили истории женщины. Так, некоторые комментаторы указывали на то, что при списании столь крупных сумм банк наверняка потребовал бы проведения дополнительных процедур для подтверждения операций, пройти которые ребенок едва ли смог бы. Поэтому они решили, что женщина специально оговорила ребенка, чтобы избежать обременительных выплат.

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