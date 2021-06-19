﻿ Как легче перенести жару на улице и как скорректировать питание летом, рассказал врач. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как легче перенести жару на улице и как скорректировать питание летом, рассказал врач

19.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как легче перенести жару на улице и как правильно питаться летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета Вадим Сушинский.

Для тех, кто имеет свой дачный участок и огород, специалист напомнил, что сельскохозяйственные работы надо выполнять не в пик жары, то есть не с 12 до 16. Очень важно при этом делать перерывы.

Чтобы уменьшить риск теплового или солнечного удара, врач посоветовал надевать подходящую одежду.

Во время жаркой погоды, стоит и скорректировать режим питания. По словам специалиста, не стоит нагружать свой организм тяжелыми продуктами. Врач посоветовал отдать предпочтение супам, особенно летним. Таким как холодник и окрошка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как легче перенести жару на улице и как правильно питаться летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ заведующий кафедрой общей врачебной практики...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нырнуў і знік пад вадой: 16-гадовы падлетак патануў у рацэ Пціч пад Мінскам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by