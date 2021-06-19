Как легче перенести жару на улице и как скорректировать питание летом, рассказал врач

Источник материала: ОНТ

Как легче перенести жару на улице и как правильно питаться летом рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета Вадим Сушинский.

Для тех, кто имеет свой дачный участок и огород, специалист напомнил, что сельскохозяйственные работы надо выполнять не в пик жары, то есть не с 12 до 16. Очень важно при этом делать перерывы.

Чтобы уменьшить риск теплового или солнечного удара, врач посоветовал надевать подходящую одежду.

Во время жаркой погоды, стоит и скорректировать режим питания. По словам специалиста, не стоит нагружать свой организм тяжелыми продуктами. Врач посоветовал отдать предпочтение супам, особенно летним. Таким как холодник и окрошка.

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