МакSим подключили к аппарату ИВЛ. Состояние певицы ухудшается

Источник материала: ОНТ

Российская исполнительна поп-музыки Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «СтарХит».

Певица попала в одну из московских больниц с пневмонией и 40% поражением легких. Несмотря на усилия врачей, состояние 38-летней артистки ухудшается, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Признаки простуды у МакSим появились еще неделю назад. Девушка сдала тест на ковид, но результат был отрицательным. В результате спустя несколько дней состояние ухудшилось, и исполнительницу госпитализировали.





Данную информацию также подтвердила пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская.

Фото: instagram.com/maksimartist

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