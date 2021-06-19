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МакSим подключили к аппарату ИВЛ. Состояние певицы ухудшается

19.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МакSим подключили к аппарату ИВЛ. Состояние певицы ухудшается

Российская исполнительна поп-музыки Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «СтарХит».

Певица попала в одну из московских больниц с пневмонией и 40% поражением легких. Несмотря на усилия врачей, состояние 38-летней артистки ухудшается, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Признаки простуды у МакSим появились еще неделю назад. Девушка сдала тест на ковид, но результат был отрицательным. В результате спустя несколько дней состояние ухудшилось, и исполнительницу госпитализировали.


Данную информацию также подтвердила пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская.

Фото: instagram.com/maksimartist

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Российская исполнительна поп-музыки Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких....
 
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