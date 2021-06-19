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МакSим подключили к аппарату ИВЛ. Состояние певицы ухудшается
Источник материала: ОНТ
Российская исполнительна поп-музыки Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом
Певица попала в одну из московских больниц с пневмонией и 40% поражением легких. Несмотря на усилия врачей, состояние 38-летней артистки ухудшается, ее подключили к аппарату ИВЛ.
Признаки простуды у МакSим появились еще неделю назад. Девушка сдала тест на ковид, но результат был отрицательным. В результате спустя несколько дней состояние ухудшилось, и исполнительницу госпитализировали.
Данную информацию также подтвердила пиар-директор исполнительницы Яна Богушевская.
Фото:
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Российская исполнительна поп-музыки Марина Максимова, более известная под псевдонимом МакSим, оказалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких....
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