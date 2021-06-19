Евросоюз уличил Литву в получении льгот обманным путём

Источник материала: ОНТ

Аграрная хитрость не сработала. Вильнюс уличили в «вымогательстве» денег у Брюсселя.

Литва проиграла суд Еврокомиссии, которая сократила объем сельскохозяйственных дотаций республике. Выяснилось, что они были получены обманным путем. Евросоюз выделял литовскому аграрному сектору более чем 10 миллионов евро. Но оказалось, что Вильнюс искусственно создавал условия для льгот ЕС и использовал их не по назначению.

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