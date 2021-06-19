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Байкеры проедут по Беларуси в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны

19.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байкеры проедут по Беларуси в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны

В честь дня 80-летия начала Великой Отечественной в Беларуси сегодня начнётся международный мотопробег «Рубежи Победы». 

Белорусские и российские байкеры проедут от восточной границы страны до Бреста и обратно. По пути возложат венки к памятникам героев войны. А в день её начала, 22 июня, представители мотоклубов примут участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой». Пробег по Беларуси завершится 25 июня. 

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Теги: Брест
 
 
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В честь дня 80-летия начала Великой Отечественной в Беларуси сегодня начнётся международный мотопробег «Рубежи Победы».  Белорусские и российские байкеры проедут...
 
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