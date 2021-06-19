Байкеры проедут по Беларуси в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

В честь дня 80-летия начала Великой Отечественной в Беларуси сегодня начнётся международный мотопробег «Рубежи Победы».

Белорусские и российские байкеры проедут от восточной границы страны до Бреста и обратно. По пути возложат венки к памятникам героев войны. А в день её начала, 22 июня, представители мотоклубов примут участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой». Пробег по Беларуси завершится 25 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram