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Байкеры проедут по Беларуси в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
В честь дня 80-летия начала Великой Отечественной в Беларуси сегодня начнётся международный мотопробег «Рубежи Победы».
Белорусские и российские байкеры проедут от восточной границы страны до Бреста и обратно. По пути возложат венки к памятникам героев войны. А в день её начала, 22 июня, представители мотоклубов примут участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой». Пробег по Беларуси завершится 25 июня.
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В честь дня 80-летия начала Великой Отечественной в Беларуси сегодня начнётся международный мотопробег «Рубежи Победы». Белорусские и российские байкеры проедут...
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