Для кого опасна жара летом и как от нее спастись в домашних условиях? Рассказал врач

Источник материала: ОНТ

Кому сложнее всего переносить жару и как себя обезопасить людям, находящимся в зоне риска, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ заведующий кафедрой общей врачебной практики Белорусского государственного медицинского университета Вадим Сушинский.

По словам врача, жара хуже переносится детьми и старшими возрастными группами. Больше всего повышенная температура опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы спастись от жары в домашних условиях, специалист посоветовал закрывать окна шторами или вешать на окна мокрые полотенца или простыни, которые будут давать дополнительную влажность воздуху.

Также врач посоветовал избегать сквозняков, осторожнее быть с кондиционерами и не пить холодную воду.

Специалист также напомнил, что стоит соблюдать питьевой режим и больше употреблять жидкости. Нужно выпивать два-четыре литра воды в зависимости от уровня активности человека.

Подробности – в видео.

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