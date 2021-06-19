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Десант вернулся: стали известны подробности учения "Славянское братство"
19.06.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Из Новороссийска вернулись белорусские военнослужащие, принимавшие участие в международном российско-белорусско-сербском тактическом учении "Славянское братство – 2021", сообщил официальный Telegram-канал Министерства обороны Беларуси.
© Photo : Олег Некало, "Ваяр"
Белорусские десантники вернулись с учений "Славянское братство 2021"
Действия белорусских десантников руководство оценило на "отлично", отметив "высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России и Сербии", сообщили в военном ведомстве.
Что такое "Славянское братство"
16–18 июня проходит
Учения "Славянское братство – 2021" проходили в обстановке, максимально приближенно к боевой, и стали одним из этапов подготовки к сентябрьским белорусско-российским стратегическим командно-штабным учениям "Запад–2021".
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Военнослужащие отрабатывали маневры в обстановке, максимально приближенной к боевой, это один из этапов подготовки к сентябрьским учениям "Запад 2021".
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