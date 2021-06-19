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Десант вернулся: стали известны подробности учения "Славянское братство"

19.06.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Из Новороссийска вернулись белорусские военнослужащие, принимавшие участие в международном российско-белорусско-сербском тактическом учении "Славянское братство – 2021", сообщил официальный Telegram-канал Министерства обороны Беларуси.

© Photo : Олег Некало, "Ваяр"
Белорусские десантники вернулись с учений "Славянское братство 2021"

Действия белорусских десантников руководство оценило на "отлично", отметив "высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России и Сербии", сообщили в военном ведомстве.

Что такое "Славянское братство"

16–18 июня проходит активная фаза белорусско-российско-сербского тактического учения "Славянское братство – 2021" проходила 16–18 июня на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в Краснодарском крае России. В маневрах принимали участие около 1000 военнослужащих и 100 единиц боевой техники, в том числе более 350 военнослужащих Сил специальных операций Беларуси на 60 единицах своей техники.

Учения "Славянское братство – 2021" проходили в обстановке, максимально приближенно к боевой, и стали одним из этапов подготовки к сентябрьским белорусско-российским стратегическим командно-штабным учениям "Запад–2021".

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Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие отрабатывали маневры в обстановке, максимально приближенной к боевой, это один из этапов подготовки к сентябрьским учениям "Запад 2021".
 
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