Источник материала: БT

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Гродно. Трехмерные панорамы, виртуальная реальность и мультимедийное сопровождение. В уникальном составе воссозданы 9 вагонов экспозиции. Каждый посвящен своей тематике - начало войны, борьба партизан, условия в концлагере, работа санчасти и даже сражения в Брестской крепости. На протяжении двух дней поезд посетят сотни жителей Гродненской области - от ветеранов до молодых патриотов. Сегодня, кстати, чествовали уже 10-тысячного посетителя передвижного музея. Им стала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Невозможно спокойно проходить мимо каждого вагона, который передает какую-то одну из картин фронтовой жизни. А настолько это сделано талантливо, настолько сделано с сознанием человеческой физиологии, знания его мышления. Потому что только таким образом можно передать выражение лица и фигуры, которые кажутся, что они живые.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:



Для молодого поколения это действительно во многом шок. Шок о том, что через такие ужасы прошел наш народ, что такое вообще может быть. Очень символично, что на этом перроне мы обеспечиваем преемственность поколений и передаем новому молодому поколению гродненцев информацию о той страшной войне, о подвиге нашего народа.

Следующей остановкой музея на колесах станет Брест. И это символично: в городе над Бугом состав будет находиться 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны. А завершится показ в Могилеве, в день освобождения города.







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