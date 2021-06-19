Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты с территории Украины









пишет Sputnik. Беларусь не будет принимать самолеты с Украины, заявил Александр Лукашенко,Sputnik.





Украина заявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Национальном аэропорту Минск и ограничивает использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.





"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого" в субботу.





Президент пояснил, что белорусская сторона не будет летящие через Украину самолеты.





"То есть надо создать равные условия для наших самолетов "Белавиа". Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем в Беларусь", - добавил президент.





Он обратил внимание, что "мы здесь спасаем их людей (украинцев - Sputnik) и будем спасать, люди ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет, и нам приходится делать круг, облетая их, чтобы попасть в Турцию и дальше".





Вместе с тем, президент призвал белорусов с учетом пандемии отдыхать на родине - благо, все условия для этого в стране созданы.





Кроме того, по его словам, предусмотрены возможности для вылета в курортные страны через Россию. "Что касается Черного моря, Сочи, Грузии, то очень большой поток людей, и нет проблем с перелетами туда, конечно, сделав необходимые тесты", - сказал Лукашенко.





В начале июня министерство транспорта Беларуси выступило с заявлением, в котором рекомендовало иностранным компаниям не использовать воздушное пространство Украины из-за соображений безопасности. В белорусском ведомстве вспомнили трагический случай с самолетом Malaysia Airlines, сбитым над Донбассом в 2014 году.

История с Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.





Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в Национальном аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".





Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отвергают все обвинения в свой адрес и настаивают на расследовании инцидента, готовы представить все доказательства по этому факту.





Однако некоторые авиакомпании, не дожидаясь официальных итогов расследования, решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.



