Чалый: «Произошло то, чего так боялся Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист – о новом качестве, в котором сегодня находятся власти.





Фото: Еврорадио

Комментируя в стриме Еврорадио последние события, экономист Сергей Чалый высказал мнение о том, что с недавних пор не приходится говорить о белорусских властях, как о едином целом.

— Похоже, что работает сразу несколько разных направлений. Силовики решают одну задачу, МИД — другую. По-моему, все управление сводится к хотелкам. Раз — хочу самолет с Протасевичем. Хочу, чтобы показали униженного личного врага. И плевать на издержки, — говорит аналитик.

Работают две разных линии, считает Чалый. Одна, которая понимает, что никакого ослабления быть не может, так как выбран курс на эскалацию насилия. То есть, примерно то же самое, что и первые три дня после выборов, только уже более масштабно, по всей стране, а не только в Минске и больших городах.

При этом, для продолжения движения в этом направлении для Лукашенко достаточно личного осознания того факта, что «любимая окончательно подала на развод» и дальше остается только силовое подавление всех несогласных.

— Вторая линия — вызываем Макея и говорим: «А сейчас я хочу, чтобы начался, как это называлось раньше, процесс нормализации. Делайте, что для этого нужно». И они пытаются делать.

Нормализация сегодня, говорит Чалый, это перспектива выхода на свободу людей, которые, если бы не измененные недавно законы, вообще ни в чем не виноваты. Или интервью заложника, который с улыбкой на лице говорит журналистам, как у него все хорошо в СИЗО.

Эксперт не согласен с некоторыми из коллег, предположивших, что Беларусь оказалась в сегодняшнем положении страны-изгоя надолго:

— Да, произошло то, чего так боялся Лукашенко. Он перешел ту самую красную линию, о которой так много говорил. Это действительно переход в новое качество. (…) У этих людей (экспертов — С.) начинает складываться впечатление, что это новый длительный процесс. Я пока никак не могу согласиться с этой точкой зрения. (…) У меня нет ощущения устойчивости того состояния, в которое мы перешли.

По словам Чалого, главное качество, в котором сегодня находится власть — невозможность достичь поставленных целей:

— Нельзя победить весь народ, который отказал в любви. Невозможно придумать такую хитрую схему: «А давайте мы будем править вечно, но откажемся от выборов». Ведь выборы, как известно, мобилизируют общество. Нельзя сделать так, что «давайте я пойду, а дальше как-нибудь Совбез без меня».

Власти сегодня находятся в подвешенном состоянии, в ситуации, когда нельзя отыграть назад, убежден Чалый.

По мнению эксперта, одним из главных последствий недавних событий стало прощание с иллюзиями в стане властей.

— Как говорят психологи, ты там, где твое внимание. Он (Лукашенко — С.) очень боялся оказаться в кругу политиков-изгоев. Он мечтал быть каким-то аналогом Пилсудского. Для него сейчас крах проекта всей жизни. Это очень тяжело, болезненно. И он пока справляется с этим путем нагромождения версий о мировом заговоре против него. Весь мир против него, все более сложные конструкции приходится выстраивать, чтобы сохранить душевное равновесие. И не признать в конечном счете, что все он сделал сам, начиная с желания нарисовать себе 80% 9 августа.