ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пейте какао – оно защитит вас от болезней сердца и мозга

19.06.2021 16:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вещества, которые содержатся в какао, снижают риск сердечного приступа и слабоумия, утверждает портал medikforum.ru.

 

Пейте какао – оно защитит вас от болезней сердца и мозга
Фото: istockphoto.com.

 

Употребление какао повышает защиту человека от болезней сердца и мозга – об этом говорят результаты исследования, опубликованного журналом Neurology. Ученые констатируют, что какао-порошок содержит полифенольные соединения (флаванолы), которые оказывают выраженное позитивное действие на состояние сосудов. По мнению научных экспертов, «какао, богатое флаванолами, улучшает уровень оксида азота в крови, что расслабляет и расширяет кровеносные сосуды и артерии, улучшая проходящей через них кровоток».

Также было обнаружено, что с потреблением какао ассоциируются снижение уровня «плохого» холестерина ЛПНП в крови, а также уменьшение сосудистого воспаления. Обзор девяти исследований, в которых были учтены данные 157 809 человек, показал, что более высокий уровень потребления какао связан со значительно меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от их последствий.

Что касается преимуществ какао для мозга, ряд исследований свидетельствует: его полифенольные соединения снижают риск нейродегенеративных заболеваний за счет улучшения функции мозга и кровотока. Было установлено, что данные вещества способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и участвовать в биохимических путях, производящих нейроны и важные для здорового функционирования мозга молекулы. Вдобавок благодаря их влиянию на выработку оксида азота, который расслабляет мышцы кровеносных сосудов, улучшается кровоснабжение мозга. Научные специалисты резюмируют, что ежедневное употребление флаванолов какао может улучшить умственную работоспособность у людей с психическими нарушениями и без них.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть полезен холодный кофе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вещества, которые содержатся в какао, снижают риск сердечного приступа и слабоумия, утверждает портал medikforum.ru.  
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно прибыл "Поезд Победы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by