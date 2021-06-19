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"Какая-то мистика". Призрак манекенщицы Жужу на Кузнецком мосту в Москве

19.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Какая-то мистика". Призрак манекенщицы Жужу на Кузнецком мосту

В этой истории сплелись имя одного из богатейших людей Российской империи, гибель мальчика-газетчика и шелковый чулок. Но что в легенде - часть исторической правды, а что - похоже на выдумку?

О страшной легенде Кузнецкого моста рассказывает москвовед, журналист Олег Фочкин.

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На Кузнецком мосту, согласно легенде, можно встретить призрак молодой женщины в белом - француженки Жужу, которая мстит журналистам, несущим дурные вести.
 
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