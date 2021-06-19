|
Под Сморгонью водитель легковушки погиб от удара в придорожное дерево
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Шевроле" погиб от удара в придорожное дерево под Сморгонью, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Происшествие случилось утром в двух километрах от Сморгони на автодороге, связывающей райцентр с городом Молодечно. По имеющейся информации, управляя автомобилем марки "Шевроле", 37-летний водитель на прямом асфальтированном участке не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и ударился в придорожное дерево. От удара мужчина скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии выясняются.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось утром в двух километрах от Сморгони на автодороге, связывающей райцентр с городом Молодечно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)