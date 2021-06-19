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Под Сморгонью водитель легковушки погиб от удара в придорожное дерево

19.06.2021 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Шевроле" погиб от удара в придорожное дерево под Сморгонью, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Происшествие случилось утром в двух километрах от Сморгони на автодороге, связывающей райцентр с городом Молодечно. По имеющейся информации, управляя автомобилем марки "Шевроле", 37-летний водитель на прямом асфальтированном участке не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и ударился в придорожное дерево. От удара мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-

Под Сморгонью водитель легковушки погиб от удара в придорожное дерево

Под Сморгонью водитель легковушки погиб от удара в придорожное дерево

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось утром в двух километрах от Сморгони на автодороге, связывающей райцентр с городом Молодечно.
 
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