Дзьве новыя кнігі Альгерда Бахарэвіча выйшлі адразу ў электронным варыянце

Источник материала: Свабода

Альгерд Бахарэвіч паведаміў аб выхадзе ў электронным фармаце адразу дзьвюх сваіх новых кніг: дзіцячай «Тэатар шчасьлівых дзяцей» і раману-прыпавесьці «Плошча Перамогі».

Абедзьве кнігі рэдагаваў супрацоўнік Свабоды Сяргей Шупа.

«Для мне гэта штосьці зусім новае — выступаць у ролі электроннага аўтара. Таму хвалююся — і спадзяюся, што рашэньне маё было правільнае», — напісаў у фэйсбуку Бахарэвіч.

Бахарэвіч з шкадаваньнем кажа пра публікацыю кніг адразу ў інтэрнэце. Ён хацеў бы, каб яны выйшлі традыцыйна на паперы «ў найлепшым выдавецтве» і «прадаваліся б у добрых кнігарнях», і спадзяецца, што так станецца «ў іншай Беларусі».

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);