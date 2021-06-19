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Против санкций: белорусские рабочие передали письмо в Евросоюз
19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Письмо с требованием отменить санкции против Беларуси отправили рабочие крупных предприятий страны в представительство Евросоюза, передает «МИР 24».
Документ адресован нескольким структурам ЕС, в том числе Европарламенту и Европейской комиссии. Трудовые коллективы осуждают любые ограничительные меры и призывают остановить экономическое давление на Беларусь.
«Мы переживаем, что будет. Переживаем не только за наше предприятие, а вообще за нашу страну. Здесь наши дети, внуки», – сказала сотрудница электромеханического завода Мария Чудиловская.
В письме белорусские рабочие подчеркнули, что ждут от Евросоюза ответа.
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Трудовые коллективы осуждают любые ограничительные меры и призывают остановить экономическое давление на Беларусь.
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