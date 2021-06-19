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Против санкций: белорусские рабочие передали письмо в Евросоюз

19.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Письмо с требованием отменить санкции против Беларуси отправили рабочие крупных предприятий страны в представительство Евросоюза, передает «МИР 24».

Документ адресован нескольким структурам ЕС, в том числе Европарламенту и Европейской комиссии. Трудовые коллективы осуждают любые ограничительные меры и призывают остановить экономическое давление на Беларусь.

«Мы вынуждены были поменять определенные организации, которые поставляли нам комплектующие. Это увеличивает и время организации всего технологического процесса, и его удорожание. Мы, конечно, сделаем все, чтобы это не отразилось на наших рабочих», – подчеркнул заместитель генерального директора электромеханического завода Андрей Семенюга.

«Мы переживаем, что будет. Переживаем не только за наше предприятие, а вообще за нашу страну. Здесь наши дети, внуки», – сказала сотрудница электромеханического завода Мария Чудиловская.

В письме белорусские рабочие подчеркнули, что ждут от Евросоюза ответа.



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Трудовые коллективы осуждают любые ограничительные меры и призывают остановить экономическое давление на Беларусь.
 
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