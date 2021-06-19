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Среди пострадавших при крушении самолета на Кузбассе был российский миллиардер, – СМИ

19.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медики подтвердили, что бизнесмен Тимур Франк был среди пассажиров самолета. Он получил множественные травмы.


Фото: Соцсети | Тимур Франк

Среди 19 человек, пишет Фокус, находившихся на борту самолета Le L-410, разбившегося 19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области России, оказался и кузбасский миллиардер Тимур Франк, сообщают росСМИ.

На данный момент известно, что он получил ранения и госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. По словам источника, мужчина получил множественные травмы, и его состояние тяжелое.

В областном центре медицины катастроф журналистам подтвердили, что миллиардер был среди пассажиров самолета.

Тимур Франк – второй справа.Фото: compromat.ru

Франк – совладелец ООО "Разрез Кузнецкий Южный", которое сейчас находится на этапе строительства и занимается добычей угля открытым способом. Проектная мощность предприятия – 5 млн тонн угля. Выйти на нее компания планирует к к 2023 году.

Напомним, двухмоторный самолет разбился во время тренировочного полета. На момент крушения на его борту находились два пилота, два опытных инструктора по парашютному спорту и 15 парашютистов.

В результате аварии погибли 4 человека, хотя ранее СМИ сообщали о 9 погибших. Пять человек доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, еще 8 пострадавших получили травмы средней тяжести, и двое – легкой. Пилоты и инструкторы не выжили.

Местные жители, увидев падающий самолет, поспешили к месту крушения на помощь пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. На место аварии направили следователей и криминалистов центрального аппарата. Председатель ДОСААФ временно приостановил все полёты самолётов Le L-410.

Причины трагедии сейчас устанавливаются. По одной из версий, виной всему – техническая неисправность самолета. Из-за отказа одного из двигателей он пошел на жесткую посадку, которая оказалась неудачной.
 
 
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Медики подтвердили, что бизнесмен Тимур Франк был среди пассажиров самолета. Он получил множественные травмы.
 
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