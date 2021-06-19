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Пугачева "чуть не дала Бузову" из-за разницы в возрасте с Галкиным ― видео

19.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Супруг певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин выложил в личном Instagram-аккаунте видео с закрытой вечеринки по случаю юбилея Максима Галкина, 18 июня шоумену, супругу Аллы Пугачевой исполнилось 45 лет.

Поздравить именинника пришли многие друзья семьи, звезды шоу-бизнеса, в числе которых Пригожин с супругой Валерией, певица Лайма Вайкуле, модельер Валентин Юдашкин, юморист Геннадий Хазанов (их лица видны на видео), а также многие другие артисты и селебрити.

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Примадонна Алла Пугачева обратилась к мужу с трогательным поздравительным тостом, однако и в нем проявила свойственное ей чувство юмора. 72-летняя певица пожелала супругу "счастья, здравия, благополучия, жить на радость детям и в радости за них, чтобы злоба людская не только из шоу-бизнеса обходила стороной".

"Тебе, кстати, повезло, ты для меня всегда будешь молодой", ― заявила певица, чем вызвала усмешки гостей.

"Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой, я когда-то пела: я не расстанусь с комсомолом, я буду вечно с молодым. Дальше мне искать уже некого. И ты всегда будешь моим молодым мужем. Будь счастлив, любимый", ― сказала Пугачева, вызвав у собравшихся бурные овации.

Галкин в ответ на тост обнял супругу, на что Пугачева, растрогавшись, отметила: "Чуть не дала Бузову".

В ответной речи Галкин предупредил гостей: "Я сейчас еще хряпну", а затем предложил им выпить сначала за него, а потом за Аллу.

"Какая гармоничная семья Аллы и Макса, приятно всегда смотреть, нет этих понтов, как у других из этого шоу бизнеса!", "С юбилеем, Максим! Вам с женой повезло! Мудрая. Искренняя", ― присоединились подписчики к поздравлениям артиста.

На другом видеофрагменте композитор Игорь Николаев и певица Валерия поздравили именинника песней "День рождения, грустный праздник", в зале им подпевала Кристина Орбакайте.

Напомним, накануне дети звездной четы Лиза и Гарри оригинально поздравили Галкина с юбилеем, зачитав рэп по случаю праздника.

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Теги: Минск
 
 
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Примадонна высказалась о 27-летней разнице в возрасте со своим супругом-шоуменом и предупредила, что он "навсегда останется ее молодым мужем".
 
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