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Как пережить жару: советы от МЧС

19.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МЧС Беларуси рекомендует в жару поменьше находиться под прямым солнечным светом. Или же защищать головы шляпами и зонтиками. Надо учитывать, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.



Желательно защищать все участки тела от солнечных лучей. В том числе для этого нужна закрытая одежда из натуральных тканей и солнцезащитные кремы. Рекомендуется, пишет officelife.media, также пить побольше жидкости, но не употреблять алкоголь.

Стоит отказаться от автомобильных поездок на большие расстояния. Нельзя оставлять детей в салоне авто даже ненадолго. Иначе в жару у ребенка может быть обморок.

Отдыхая у водоемов, надо выбирать только разрешенные места, где есть станции или посты спасателей ОСВОД.

Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь — нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Наблюдайте за детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида.
Костры лучше разводить в специально отведенных местах, которые определяют местные власти. Мангал или костер ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. После посиделок всегда нужно тщательно затушить угли до полного прекращения тления.
 
 
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МЧС Беларуси рекомендует в жару поменьше находиться под прямым солнечным светом. Или же защищать головы шляпами и зонтиками. Надо учитывать, что с 12:00 до 16:00 солнце...
 
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