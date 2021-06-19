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Недоверие нарастает, или Почему Киев начал проводить жесткую линию в отношении Минска

19.06.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — сказал Лукашенко во врем недавнего посещения производственно-технического кластера «Устье».

Недоверие нарастает, или Почему Киев начал проводить жесткую линию в отношении Минска
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что «сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет «Запад-2021» (совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021»)». По информации, которую мы получаем, пишет belmarket.by, отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова».

Что же происходит?


Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» считают, что вообще в регионе случился подрыв доверия в сфере безопасности. В отношениях с соседними странами имел место ряд опасных шагов и инцидентов в области безопасности, способствующих нарастанию недоверия. Особенно сильно оказались подорваны отношения с Украиной — Киев начал последовательно проводить жесткую линию в отношении Минска.

В конце марта, напоминают аналитики, обострился конфликт на востоке Украины, усилилась и связанная с ним тенденция на втягивание Беларуси в региональную конфронтацию. Миссия ОБСЕ сообщила о многократном увеличении количества случаев нарушений режима прекращения огня.

Одновременно переговоры по Донбассу в «нормандском формате» и в контактной группе зашли в тупик. Более того, вице-премьер Украины по реинтеграции Алексей Резников заявил, что из-за «вражеской риторики Беларуси… мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если … будет предложено продолжить консультации в Минске».

Конфронтация на востоке Украины начала спадать только с 20 апреля, когда  Владимир Зеленский предложил встретиться президенту России Путину. Зеленский в целом опирался на поддержку Запада, и канцлер Германии Меркель, выступая на сессии ПАСЕ, призвала к продолжению диалога с Россией, но отметила: «Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная».

На фоне российско-украинского кризиса была опубликована новая Стратегия военной безопасности Украины, почти целиком посвященная «сдерживанию» РФ. Она отличается более жесткой по сравнению с прежними заявлениями украинских властей позицией. В перечислении проявлений российской угрозы конкретно указывается стремление Кремля сохранить влияние в Беларуси. В противостоянии с РФ Стратегия требует избегать «чрезмерной милитаризации» и «истощения национальной экономики», но задача поддерживать равновесие с помощью «синергии военных и невоенных средств», в частности через «возможности сил территориальной обороны вооруженных сил Украины и движения сопротивления при поддержке гражданского общества», неизбежно ведет к милитаризации украинского общества. Отдельно подчеркивается цель достижения совместимости украинских вооруженных сил с НАТО, с последующим вступлением в ЕС и НАТО.

В новом выпуске «Минского барометра» эксперты утверждают, что ситуация в регионе будет сохранять относительно высокий уровень напряженности аж до окончания осенью серии громких военных учений – маневров НАТО «Защитник Европы», белорусско-российских учений «Запад» и ответных учений Украины и стран НАТО. Затяжной период напряженности повлечет за собой необратимые последствия для единства самого региона уже в ближайшей перспективе, среди которых будет его милитаризация, интернационализация региональных проблем и рост иностранного военного присутствия.

Вдобавок к уже существовавшим сложностям в отношениях с соседями в сфере безопасности Минск столкнется с новыми проблемами такого рода в отношениях с Киевом, что обусловлено и уступками Москве со стороны белорусского руководства в военной сфере и транзите, а также общей политикой украинского правительства, пытающегося стать важным партнером Запада в регионе. Украина уже обозначила намерение продолжить жесткую линию в отношении Минска.

Ситуация внутри самой Беларуси также останется шаткой. С одной стороны, власти смогли справиться с уличными акциями. С другой — стороны, в отсутствие идейной спаянности или значительных материальных стимулов, либо иных факторов консолидации властная система остается рыхлой даже в том, что касается силовых структур, и вынуждена делать все большие уступки Кремлю. В условиях непростого социально-экономического положения и отказа руководства страны от подлинного общественного диалога это означает возможность возобновления противостояния в любой момент, хотя отнюдь не гарантирует победы оппонентов действующей власти.
 
Теги: Минск
 
 
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«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог...
 
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