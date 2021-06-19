Почти 80% доходов бюджета Минска обеспечивает негосударственный сектор экономики

За пять месяцев 2021 года Минск собрал 6 млрд 828,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-центр столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.



Офис ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Фото: myfin.by.

В структуре доходов консолидированного бюджета 61,9% (4.226,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,1% (2.601,3 млн рублей) — местного.

Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (45% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 17,8%, по налогу на прибыль — 13,8%, по акцизам — 6,4%, налогу на доходы — 2,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения — 2,3%, земельному налогу — 1,2%, налогу на недвижимость — 1,1%.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 79,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,5%. На организации госсектора приходится 20,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей — 2%, на физических лиц — 1,6%.

В Минске насчитывается 139 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 5,3 млрд и 1,4 млрд рублей соответственно.

В составе хозяйствующих субъектов 58,6 тыс. организаций и 83 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 263,2 тыс. граждан.

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-инвест», ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», СООО «Мобильные ТелеСистемы», предприятие «Минскэнерго», ИП ЗАО «Славнефтехим», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ЗАО «Новая нефтяная компания», ОАО «Минск Кристалл», ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Этими организациями уплачено в бюджет 2,2 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.