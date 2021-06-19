В Минске пьяная автомобилистка протаранила припаркованный авто, тот вылетел на остановку













пишет interfax.by. От удара последний отбросило на остановку, рассказали в ГАИ. Авария произошла около 9 утра на проспекте Дзержинского. 31-летняя автомобилистка за рулем «Сузуки» около дома №119 по проспекту Дзержинского совершила наезд на припаркованный автомобиль «Опель»,interfax.by. От удара последний отбросило на остановку, рассказали в ГАИ.





К счастью в результате ДТП никто не пострадал.





Установлено, что виновница ДТП находилась в состоянии опьянения. В ее крови обнаружили 2,47 промилле алкоголя.















