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В Минске пьяная автомобилистка протаранила припаркованный авто, тот вылетел на остановку

19.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске утром в субботу автомобиль влетел на остановку общественного транспорта, сообщили в столичной ГАИ.




Авария произошла около 9 утра на проспекте Дзержинского. 31-летняя автомобилистка за рулем «Сузуки» около дома №119 по проспекту Дзержинского совершила наезд на припаркованный автомобиль «Опель», пишет interfax.by. От удара последний отбросило на остановку, рассказали в ГАИ.

К счастью в результате ДТП никто не пострадал.

Установлено, что виновница ДТП находилась в состоянии опьянения. В ее крови обнаружили 2,47 промилле алкоголя.


 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске утром в субботу автомобиль влетел на остановку общественного транспорта, сообщили в столичной ГАИ.
 
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